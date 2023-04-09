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Украина на данный момент не раскрывает информацию о потерях своей армии, но это будет «ужасное число». Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

— Нашей политикой с самого начала было не обсуждать потери. Когда война закончится, мы признаем их. Я думаю, что это будет ужасное число. Мы будем сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас, — заявил он в интервью изданию Daily Express.

Комментируя сообщения о подготовке для наступления бригад «Гвардии наступления» численностью в 40 тысяч солдат, дипломат сказал, что Киев мобилизовал «миллион человек».

Украина потерпит поражение даже в случае успешного наступления своей армии. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, украинские мобилизационные резервы находятся на грани полного истощения, в то время как у РФ в запасе есть миллионы человек, которые не будут иметь проблем со снабжением благодаря растущему производству оружия и боеприпасов.