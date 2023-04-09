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Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов на Купянском направлении

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов на Купянском направлении
Фото: Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы ВСУ и пресекли три попытки проведения ротации украинской армии.

— На Купянском направлении военные группировки войск «Запад» ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы, — рассказал он.

По его словам, российская артиллерия сорвала три попытки провести ротацию подразделений противника на передовой в районе населенных пунктов Масютовка, Тимковка и Котляровка. Также с помощью зенитно-ракетных комплексов «Бук» и «Тор» были сбиты четыре беспилотника около населенных пунктов Ольшана, Владимировка и Стельмаховка, передает РИА Новости.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление украинских войск на Запорожском направлении. По его словам, под руководством начальника штаба батальона «Восток-Ахмат» Вахи Хамбулатова «хорошо поработали наши беспилотники». Политик рассказал, что они «мастерски выявляли вражеские наступательные действия» и быстро корректировали удары минометов.

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