Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы ВСУ и пресекли три попытки проведения ротации украинской армии.

— На Купянском направлении военные группировки войск «Запад» ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы, — рассказал он.

По его словам, российская артиллерия сорвала три попытки провести ротацию подразделений противника на передовой в районе населенных пунктов Масютовка, Тимковка и Котляровка. Также с помощью зенитно-ракетных комплексов «Бук» и «Тор» были сбиты четыре беспилотника около населенных пунктов Ольшана, Владимировка и Стельмаховка, передает РИА Новости.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление украинских войск на Запорожском направлении. По его словам, под руководством начальника штаба батальона «Восток-Ахмат» Вахи Хамбулатова «хорошо поработали наши беспилотники». Политик рассказал, что они «мастерски выявляли вражеские наступательные действия» и быстро корректировали удары минометов.