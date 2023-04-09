Кадыров сообщил о срыве наступления ВСУ на Запорожском направлении

Фото: vk/ramzan

Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны России сорвал наступление украинских войск на Запорожском направлении. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

По его словам, под руководством начальника штаба батальона «Восток-Ахмат» Минобороны РФ Вахи Хамбулатова «хорошо поработали наши беспилотники». Политик рассказал, что они «мастерски выявляли вражеские наступательные действия» и оперативно корректировали удары минометов.

— Минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на наши позиции, — написал глава Чечни в Telegram-канале.

Он уточнил, что батальон уничтожил два танка и один БМП. Кадыров подчеркнул, что личный состав батальона «слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований».

— Итог операции — уничтоженная бронетехника, потери среди военнослужащих ВСУ и много трофеев, — заключил он.

До этого Рамзан Кадыров сообщил, что между населенными пунктами Кременная и Белогоровка была уничтожена крупная группа бойцы ВСУ, еще часть была взята в плен.