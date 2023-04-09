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Кадыров сообщил о ликвидации крупной группы бойцов ВСУ между Кременной и Белогоровкой

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров сообщил о ликвидации крупной группы бойцов ВСУ между Кременной и Белогоровкой
Фото: vk/ramzan

Между населенными пунктами Кременная и Белогоровка была уничтожена крупная группа бойцы Вооруженных сил Украины, еще часть были взяты в плен. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

— Спецназ «Ахмат» вместе с бойцами 4-ой бригады второго армейского корпуса под командованием дорогого брата Апты Алаудинова провел блестящую спецоперацию между населенными пунктами Кременная и Белогоровка. В результате нашим бойцам удалось ликвидировать крупную группу противников, а часть взять в плен, — написал он в Telegram-канале.

Также политик рассказал об одном из украинских военнопленных — Максиме Нихаенко, который проделал трудный путь, прежде чем выйти на позиции ВС РФ, по дороге он обморозил ноги. Кадыров сообщил, что медики оказали ему медицинскую помощь и поставили на ноги.

2 апреля Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и посоветовал ему бежать из страны, пока против него не подняли мятеж. Украинский лидер, отметил он, «столько наворовал денег и столько убил украинцев», что скоро народ выкурит его «как крысу из норы».

Украина Рамзан Кадыров Спецоперации Армия
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