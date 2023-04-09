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Французский политик заявил, что Китай проигнорировал сопровождавшую Макрона фон дер Ляйен

Никита Худяков
В мире
Французский политик заявил, что Китай проигнорировал сопровождавшую Макрона фон дер Ляйен
Фото: flickr/worldeconomicforum

Власти Китая фактически проигнорировали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, сопровождавшую президента Франции Эммануэля Макрона в ходе его визита в КНР. Об этом в воскресенье, 9 апреля, заявил французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

— Ноль приема, полное игнорирование, ей даже пришлось покинуть страну рейсом для обычных пассажиров! Она была в ярости! Замечательно, — написал он в Twitter.

5 апреля президент Макрон прибыл в Пекин для проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Пекин готов к обсуждению урегулирования украинского кризиса с Европейским союзом. По ее словам, Китай не является участником конфликта. При этом Пекин выступает с активной поддержкой мирного урегулирования кризиса.

Раньше Китай старался не привлекать к себе внимания. Сейчас роль Китая на мировой арене сильно поменялась, поэтому страна не может не реагировать на крупные кризисы в разных частях планеты. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

Франция Еврокомиссия (ЕК) Китай
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