RusVesna: ВКС РФ уничтожили скопление техники ВСУ в запорожском Орехове

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России нанесли мощнейший удар по военным объектам в Запорожской области. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

— ВКС России ночью нанесли удары не только по объектам ВСУ в Херсонской области, но и по военным объектам в Запорожском регионе, — говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из бомб поразила украинскую боевую технику около города Орехов, превращенного в форпост ВСУ. Также серия ударов была нанесена по целям рядом с городом Запорожье, говорится в материале.

8 апреля бойцы ЧВК «Вагнер» обеспечили «адскую ночь» Вооруженным силам Украины, прорвавшись к трассе Т-0504, ведущей к Артемовску. Отмечается, что в центре города рядом с железной дорогой идут тяжелые бои. Также бои продолжаются в юго-западной части города.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.