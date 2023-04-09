Экономист Задорнов заявил, что мировая экономика находится в кризисе впервые за 15 лет

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Мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года, при этом за этот срок накоплены огромные дисбалансы. Об этом в воскресенье, 9 апреля, заявил экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

— Находится ли сейчас мировая экономика в кризисе? Бесспорно. Хотя еще в начале года были сомнения, прежде всего на американском рынке и у европейцев, что кризиса в этом году удастся избежать: экономический рост был около нуля, но все-таки он был позитивным, — сказал он.

Задорнов отметил, что ситуация изменилась после падения банков в Европе и США. По его словам, банковские акции, корпоративные бонды, недвижимость, длинные госбумаги и рынок венчурного капитала начали обесцениваться. Экс-министр финансов подчеркнул, что глобального кризиса не было почти 15 лет, а сам по себе этот срок накопил большие дисбалансы, передает РИА Новости.

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