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Экономист Задорнов заявил, что мировая экономика находится в кризисе впервые за 15 лет

Никита Худяков
Экономика
Экономист Задорнов заявил, что мировая экономика находится в кризисе впервые за 15 лет
Фото: shutterstock

Мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года, при этом за этот срок накоплены огромные дисбалансы. Об этом в воскресенье, 9 апреля, заявил экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

— Находится ли сейчас мировая экономика в кризисе? Бесспорно. Хотя еще в начале года были сомнения, прежде всего на американском рынке и у европейцев, что кризиса в этом году удастся избежать: экономический рост был около нуля, но все-таки он был позитивным, — сказал он.

Задорнов отметил, что ситуация изменилась после падения банков в Европе и США. По его словам, банковские акции, корпоративные бонды, недвижимость, длинные госбумаги и рынок венчурного капитала начали обесцениваться. Экс-министр финансов подчеркнул, что глобального кризиса не было почти 15 лет, а сам по себе этот срок накопил большие дисбалансы, передает РИА Новости.

Чат-бот ChatGPT предсказал будущее российской экономики. По прогнозу искусственного интеллекта, благодаря ряду факторов экономика страны находится в достаточно стабильном состоянии, но перед государством стоят довольно серьезные вызовы. В чем заключается суть прогноза и насколько он правдив — в материале «Вечерней Москвы».

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