Около 90 домов расселят в ЮЗАО в рамках первого этапа программы реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Порядка 89 домов расселят на юго-западе столицы к концу 2024 года в рамках первого этапа программы реновации. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Новые квартиры с начала реализации программы реновации уже получили 10,2 тысячи жителей юго-запада столицы. Еще около семи тысяч человек начнут переселение до конца первого этапа, — отметил он.

В 10 районах округа переселение уже стартовало. При этом 29 зданий уже расселили, еще 21 — в процессе. Таким образом первый этап реализации программы в ЮЗАО выполнен на 56 процентов.

Наибольшее число граждан переехали в районе Зюзино, там новоселье отметили более двух тысяч человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

С начала года в столице построили свыше 4,5 тысячи квартир по программе реновации. По словам главы города Сергея Собянина, за первый квартал 2023 года в Москве расселили свыше 60 старых домов в 35 районах города.