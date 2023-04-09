ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Белгородской области
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Украинские военные обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— Под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет, — рассказал он.
В результате ударов со стороны ВСУ были повреждены два частных дома и хозпостройки. На территории сельскохозяйственного предприятия пострадали крыша и стены складского помещения, написал Гладков в своем Telegram-канале.
В этот же день ВСУ обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Снарядами было повреждено четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы.