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Приметы и советы

ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Белгородской области

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Белгородской области
Фото: Telegram / Настоящий Гладков

Украинские военные обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет, — рассказал он.

В результате ударов со стороны ВСУ были повреждены два частных дома и хозпостройки. На территории сельскохозяйственного предприятия пострадали крыша и стены складского помещения, написал Гладков в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Белгородской области Фото: Telegram / Настоящий Гладков

В этот же день ВСУ обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Снарядами было повреждено четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы.

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