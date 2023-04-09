19fortyfive: США поставили на Украину танки, созданные «для Третьей мировой войны с Россией»

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США в рамках поддержки киевского режима направили Украине танки, созданные «для Третьей мировой войны с Россией». Об этом в воскресенье, 9 апреля, пишет обозреватель портала 19fortyfive Майя Карлин.

— К концу 1950-х годов начали распространяться слухи о том, что Советский Союз разрабатывает усовершенствованный танк, способный нести высокоскоростную нарезную пушку. Чтобы не отставать от новых средних танков противника Т-54/Т-55, США начали работу над собственным прототипом XM60, — сказала она.

Отмечается, что данные танки вошли в мартовский пакет помощи Украине. Они имеют больший опыт использования, чем пришедшие им на смену Abrams. По словам журналистки, танки станут невооруженными версиями M60. Она отметила, что они предназначены для разведения мостов через водные преграды и узкую местность за три минуты, говорится в материале.

Обозреватель саудовского издания Okaz Рами аль-Халифа аль-Али ранее заявил, что НАТО лучше не испытывать терпение России, ведь она сможет уничтожить этот военно-политический блок.