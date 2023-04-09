Жителей Германии призвали отказаться от газовых и мазутных систем отопления

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Жителей Германии призвали воздержаться от использования систем отопления на газе и мазуте и не устанавливать их. С соответствующим обращением выступил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

По его словам, цены на оборудование в ближайшее время снизятся. Из-за этого не стоит паниковать, уверяет Хабек. Кроме того, он предупредил жителей о подорожании энергоресурсов из-за вводимых Евросоюзом (ЕС) квот на выбросы.

— По одной только этой причине необходимо сосредоточиться на возобновляемых источниках энергии для таких долгосрочных инвестиций, как система отопления, — заявил Хабек, чьи слова приводит «Газета.ru».

Польша, Эстония и Литва призвали снизить потолок цен на российскую нефть до 51,45 доллара за баррель. Эта группа стран потребовала, чтобы порог на сырье из России оказался на пять процентов ниже рыночных цен. Страны Евросоюза регулярно обсуждают пересмотр цен на российскую нефть.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «Вечерней Москве», к чему приведет эмбарго Евросоюза и G7 на российские нефтепродукты.