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Автомобиль опрокинулся после наезда на препятствие на Рязанском проспекте

Евгений Силаев
Происшествия
Автомобиль опрокинулся после наезда на препятствие на Рязанском проспекте
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

На Рязанском проспекте в районе дома № 7 автомобиль наехал на препятствие, после чего опрокинулся. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение в районе инцидента не затруднено. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Подробности произошедшей аварии выясняются, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Видео: Telegram / Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

5 апреля на юго-западе города автомобиль сбил пешехода, который перебегал МКАД в неположенном месте. ДТП произошло на внутренней стороне 43-го километра кольцевой дороги. Водители автомобилей Audi и Volkswagen не заметили 25-летнего мужчину, который выбежал на проезжую часть, и поочередно его сбили.

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