Автомобиль опрокинулся после наезда на препятствие на Рязанском проспекте

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

На Рязанском проспекте в районе дома № 7 автомобиль наехал на препятствие, после чего опрокинулся. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение в районе инцидента не затруднено. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Подробности произошедшей аварии выясняются, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

5 апреля на юго-западе города автомобиль сбил пешехода, который перебегал МКАД в неположенном месте. ДТП произошло на внутренней стороне 43-го километра кольцевой дороги. Водители автомобилей Audi и Volkswagen не заметили 25-летнего мужчину, который выбежал на проезжую часть, и поочередно его сбили.