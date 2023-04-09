Движение на Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановлено

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановлено, составы вводятся в график. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график, — пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение было остановлено на участке от станции «Партизанская» до «Курской». В обратном направлении был увеличен интервал движения поездов.

По информации экстренных служб, пожарные отправлялись к станции метро «Электрозаводская». Причиной вызова спасателей стало короткое замыкание в одном из вагонов. На тот момент поезда от станции следовали в одну сторону.

В период с 10 по 22 апреля на станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы будет закрыт один из эскалаторов. Ограничения затронут выход № 1.

Также в Вербное воскресенье свыше 30 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров будут дежурить на 26 станциях столичного метро. Специалисты сопроводят маломобильных пассажиров и подскажут маршрут не только по заявкам, но и в пределах станций.