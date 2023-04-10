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Приметы и советы

Илон Маск отказался удалять запись Дмитрия Медведева об Украине из Twitter

Ирэна Колесова
В мире
Илон Маск отказался удалять запись Дмитрия Медведева об Украине из Twitter
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Американский предприниматель, владелец Twitter Илон Маск отказался удалять запись заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об Украине. Об этом Маск написал в очередном посте в этой социальной сети.

В твите Медведева объяснялось, почему Украина в современном мире оказалась никому не нужной. Проукраинских пользователей разозлило такое мнение, и они попробовали нажаловаться на запись лично Илону Маску. Но тот, вопреки их просьбам и жалобам, не стал удалять сообщение.

— Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения самостоятельно, — отметил Маск.

Чуть позже предприниматель добавил, что такая платформа как Twitter не будет заниматься ни продвижением российских аккаунтов, ни их ограничением или удалением. Единственное, с чем соцсеть будет бороться, — это попытки обмана ее системы, подытожил Илон Маск.

Социальная сеть Twitter в пятницу, 7 апреля, вернула оригинальный логотип с птичкой, который знает весь мир. Ранее пользователи соцсети были немало удивлены, когда логотп внезапно изменился. На аватарку поместили изображение пса породы сиба-ину, которая также является логотипом криптовалюты Dogecoin. На этом фоне цена криптовалюты выросла на 25 процентов.

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