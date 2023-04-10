Илон Маск отказался удалять запись Дмитрия Медведева об Украине из Twitter
Американский предприниматель, владелец Twitter Илон Маск отказался удалять запись заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об Украине. Об этом Маск написал в очередном посте в этой социальной сети.
В твите Медведева объяснялось, почему Украина в современном мире оказалась никому не нужной. Проукраинских пользователей разозлило такое мнение, и они попробовали нажаловаться на запись лично Илону Маску. Но тот, вопреки их просьбам и жалобам, не стал удалять сообщение.
— Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения самостоятельно, — отметил Маск.
Чуть позже предприниматель добавил, что такая платформа как Twitter не будет заниматься ни продвижением российских аккаунтов, ни их ограничением или удалением. Единственное, с чем соцсеть будет бороться, — это попытки обмана ее системы, подытожил Илон Маск.
Социальная сеть Twitter в пятницу, 7 апреля, вернула оригинальный логотип с птичкой, который знает весь мир. Ранее пользователи соцсети были немало удивлены, когда логотп внезапно изменился. На аватарку поместили изображение пса породы сиба-ину, которая также является логотипом криптовалюты Dogecoin. На этом фоне цена криптовалюты выросла на 25 процентов.