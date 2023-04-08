«Она никому не нужна»: Медведев заявил, что Украина прекратит свое существование

Фото: администрация президента РФ

Украина прекратит свое существование, так как она никому не нужна. Об этом в субботу, 8 апреля, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

— Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна, — указал он.

По мнению Медведева, Украина не нужна ни США, ни Европе, ни Латинской Америке, ни Африке, ни Азии, ни России. Он отметил, что постсоветская республика из-за своих властей обрекла себя на исчезновение.

Медведев считает, что территория Украины состоит из искусственно нарезанных частей, многие из которых являются русскими, написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма под контроль республики — это безальтернативный вариант не только для Киева, но и для всего мира. Он выразил уверенность, что полуостров вернется в состав Украины.

Если ВСУ перейдут в контрнаступление, то это обернется для них колоссальными потерями. Такое мнение высказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Он подчеркнул, что ВСУ уже создали необходимые для такого наступление подразделения.