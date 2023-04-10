Андрей Бочкарев: Завершаются монолитные работы на станции «Генерала Тюленева»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Монолитные работы на станции «Генерала Тюленева» будущей Троицкой линии метро близки к завершению. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Готовность монолитных работ на строящейся станции «Генерала Тюленева» Троицкой линии метро превысила 90 процентов, уже смонтированы основные конструкции ее подземного вестибюля, начались архитектурная отделка внутренних помещений и монтаж оборудования, — сказал он.

Отмечается, что на станции будет находиться один подземный вестибюль с кассовым залом. Его стены и пол планируется отделать искусственным камнем оранжевого цвета и серым мрамором. Кроме того, на одной из стен разместится панно с портретом Героя Советского Союза генерала Ивана Тюленева.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что специалисты приступили к засыпке котлована и монтажу инженерных систем. Тоннели в соседних станциях «Тютчевская» и «Университет дружбы народов» уже пройдены, в данный момент ведется их обустройство, передает официальный сайт мэра Москвы.

5 апреля Бочкарев рассказал, что работы по строительству участка Троицкой линии метро от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» планируется завершить в конце следующего года. По его словам, другой участок от станции «Коммунарка» до города Троицка сейчас находится на этапе планирования профильными специалистами.