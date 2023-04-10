Численность лисиц в Кроноцком заповеднике на Камчатке стала рекордной за последние 10 лет

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В Кроноцком заповеднике в Камчатском крае за год популяция лисиц выросла в три раза. Этот показатель стал рекордным за последние 10 лет. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

Уточняется, что по итогам предыдущих «переписей населения» в заповеднике количество лис на его территории не превышало 700 особей. По данным на 2023 год, их стало уже более 2300.

Также в Кроноцком заповеднике подсчитали количество зайцев. Согласно итогам учета, за год их число уменьшилось со 107 до 70 тысяч особей. Это связано с размножением лис, передает Федеральное агентство новостей.

На территории заповедника для подсчета численности видов животных используют их следы — специалисты рассчитывают количество следов на 10 километров учетного маршрута. Жителям Москвы рассказали, как отличить отпечатки лап белок, зайцев, лис и собак.

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