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Алкоголь или беременность: фанаты выдвинули версии ухудшения здоровья МакSим

Лейла Алиева
Общество
Алкоголь или беременность: фанаты выдвинули версии ухудшения здоровья МакSим
Фото: YouTube/ШАСТУН

Популярная российская певица МакSим всерьез насторожила фанатов своим поведением и состоянием во время выступления на концертах. Так, во время встречи с фанатами в Твери певица не попадала в ноты и плохо двигалась.

По мнению некоторых поклонников, артистка тяжело перенесла COVID-19 и долго восстанавливалась, что и стало поводом для ухудшения самочувствия. Другие предположили, что МакSим находится в положении, а кто-то и вовсе обвинил исполнительницу в злоупотреблении алкоголем, передает Nation news.

Недавно пиар-директор МакSим Яна Богушевская опровергла слухи о беременности певицы.

В середине марта артистке стало плохо во время концерта в Сочи, ей вызвали скорую помощь. А 1 апреля на выступлении в Твери располневшая певица не попадала в ноты и плохо двигалась. Концерт длился почти полтора часа, однако на бис МакSим так и не вышла. «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога Алексея Калинчева, что происходит с артисткой.

4 апреля МакSим сообщила о переносе своих ближайших концертов в связи с лечением. Она отметила, что выступления требуют «полной самоотдачи», однако хотела бы сейчас сконцентрироваться на прохождении «лечебных процедур».

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