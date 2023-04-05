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Приметы и советы

Пиар-директор МакSим опровергла слухи о беременности певицы

Лейла Алиева
Общество
Пиар-директор МакSим опровергла слухи о беременности певицы
Фото: Telegram / marina_maksim

Российская певица Марина Абросимова, более известная широкой публике под псевдонимом МакSим, не беременна. Об этом сообщила пиар-директор артистки Яна Богушевская.

— Марина не беременна, как и любой человек, она может набрать вес, это жизнь. Поэтому прошу отнестись с пониманием и не множить различные версии, — сообщила она Woman.ru.

Певица МакSим в последнее время беспокоит поклонников своим состоянием. В середине марта артистке стало плохо во время концерта в Сочи, ей вызвали скорую помощь. А 1 апреля на выступлении в Твери располневшая певица не попадала в ноты и плохо двигалась. Концерт длился почти полтора часа, однако на бис МакSим так и не вышла. «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога Алексея Калинчева, что происходит с артисткой.

4 апреля МакSим сообщила о переносе своих ближайших концертов в связи с лечением. Она отметила, что выступления требуют «полной самоотдачи», однако хотела бы сейчас сконцентрироваться на прохождении «лечебных процедур».

При этом 5 апреля журналисты издания Super проследили за певицей МакSим и обнаружили ее в кальян-баре. На снятом видео девушка, внешне похожая на артистку, пила алкоголь и курила кальян.

В прошлом году исполнительница перенесла тяжелую болезнь. В середине июня она попала в больницу с воспалением легких, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 31 июля стало известно об улучшении состояния артистки.

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