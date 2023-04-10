Ученые рассказали об истории первой крепости на территории Санкт-Петербурга

Фото: assembly.spb.ru

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета совместно с коллегами из Российской академии наук провели исследование первой крепости, которую построили на территории города в 1703 году. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе вуза.

Исследование показало, что обнаруженная древоземляная крепость была построена по указу Петра I. Ее нашли в 2016 году на территории Меншикова бастиона Петропавловской крепости. Историки утверждают, что именно с обнаруженного сооружения началась история современного Санкт-Петербурга.

В ходе исследований ученые смогли выяснить возраст древесины, которую использовали при строительстве. Оказалось, что им приблизительно 510 лет (с вероятной погрешностью в 70 лет). Таким образом, для строительства найденной крепости применили деревья, которым было приблизительно 200 лет, приводит слова ученых РИА Новости.

Специалисты смогли обнаружить в найденных образцах следы жизнедеятельности почвенных животных и микроорганизмов. Также они изучили состав пыльцы, спор и фрагментов растений, которые сохранились в почве. Выяснилось, что местность на территории будущего Санкт-Петербурга формировалась преимущественно под растительностью заливных лугов и прибрежных ивняков. На ней росли елово-березово-сосновые леса с примесью ольхи.

В Санкт-Петербурге на Каменноостровском проспекте планируют отреставрировать усадьбу Игеля до 30 апреля 2026 года.