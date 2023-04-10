Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ученые рассказали об истории первой крепости на территории Санкт-Петербурга

Полина Пашкина
Общество
Ученые рассказали об истории первой крепости на территории Санкт-Петербурга
Фото: assembly.spb.ru

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета совместно с коллегами из Российской академии наук провели исследование первой крепости, которую построили на территории города в 1703 году. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе вуза.

Исследование показало, что обнаруженная древоземляная крепость была построена по указу Петра I. Ее нашли в 2016 году на территории Меншикова бастиона Петропавловской крепости. Историки утверждают, что именно с обнаруженного сооружения началась история современного Санкт-Петербурга.

В ходе исследований ученые смогли выяснить возраст древесины, которую использовали при строительстве. Оказалось, что им приблизительно 510 лет (с вероятной погрешностью в 70 лет). Таким образом, для строительства найденной крепости применили деревья, которым было приблизительно 200 лет, приводит слова ученых РИА Новости.

Специалисты смогли обнаружить в найденных образцах следы жизнедеятельности почвенных животных и микроорганизмов. Также они изучили состав пыльцы, спор и фрагментов растений, которые сохранились в почве. Выяснилось, что местность на территории будущего Санкт-Петербурга формировалась преимущественно под растительностью заливных лугов и прибрежных ивняков. На ней росли елово-березово-сосновые леса с примесью ольхи.

В Санкт-Петербурге на Каменноостровском проспекте планируют отреставрировать усадьбу Игеля до 30 апреля 2026 года.

История Наука Санкт-Петербург
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Можно ли отождествлять нравственность и мораль

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Все мнения
О проекте