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Сезон разведения мостов стартовал в Санкт-Петербурге

Полина Пашкина
Общество
Сезон разведения мостов стартовал в Санкт-Петербурге
Фото: Unsplash

В ночь с 9 на 10 апреля в Санкт-Петербурге стартовал сезон разведения мостов на реках Нева и Малая Нева. В ознаменование начала навигации текущего сезона под Благовещенским, Дворцовым и Володарским мостами уже прошли первые суда. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Уточняется, что на рукавах Невы разводить мосты начнут 20 апреля. Там навигация завершится 15 ноября.

— График разводки мостов утвержден и опубликован. Планируется, что навигация в этом году в Санкт-Петербурге завершится 30 ноября, — передает сообщение пресс-службы СПб ГБУ «Мостотрест» издание «Петербургский дневник».

По сравнению с графиком прошлого года, время разведения мостов не изменилось.

В летние месяцы в Москве запустят первый речной маршрут общественного электротранспорта. Суда частично производятся в Санкт-Петербурге, поэтому после открытия речной навигации их нужно будет доставить в столицу. На первом маршруте, который будет запущен, начнут курсировать порядка 10 транспортных средств.

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