Жители Украины потребовали от Зеленского объявить демобилизацию

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Жители Украины обратились с требованием к президенту страны Владимиру Зеленскому. Они призвали немедленно начать демобилизацию. Петицию об этом разместили на сайте президента Украины.

Авторы обращения отметили, что военнослужащие находятся в зоне боевых действий уже больше года и не понимают, сколько еще им придется там пробыть.

Подписавшиеся под петицией утверждают, что необходимо урегулировать сроки. По их мнению, демобилизация должна коснуться бойцов, которых мобилизовали полтора года назад, передает издание Lenta.ru.

Зеленский нанес визит в Польшу. Это никак не связано с подготовкой к переговорному процессу с Россией, выразил мнение в беседе с «Вечерней Москвой» политолог и общественный деятель Сергей Марков. По его словам, Зеленский направился в Польшу, чтобы «заложить» первый камень к восстановлению Речи Посполитой, в которую войдут украинские земли.

Вероятность заключения пасхального перемирия между Россией и Украиной крайне мала, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, многие верующие, в том числе участвующие в боевых действиях, хотели бы отметить праздник в спокойной обстановке. Однако договориться об этом будет сложно.