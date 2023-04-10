Пять человек погибли при стрельбе в американском Луисвилле

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В результате стрельбы в центре американского города Луисвилл, штат Кентукки, погибли пять человек. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Кроме пяти погибших, известно о шести пострадавших, которые уже доставлены в больницу. Самого предполагаемого стрелка полицейским удалось «нейтрализовать», говорится в Twitter городской полиции.

Неизвестный открыл стрельбу в Луисвилле 10 апреля. Изначально сообщалось о множестве пострадавших.

Стрельба в христианской школе произошла 28 марта в городе Нэшвилл в штате Теннесси. 28-летняя женщина-трансгендер пришла в учебное заведение с двумя штурмовыми винтовками и боевым пистолетом.

Выпускница христианской школы убила троих детей, двоих учителей и сторожа. После этого ее успели остановить сотрудники полиции.