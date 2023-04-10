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WSJ: Украина лишится в мае ракет для ЗРК «Бук» и С-300

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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WSJ: Украина лишится в мае ракет для ЗРК «Бук» и С-300
Фото: president.gov.ua

Украина рискует исчерпать снаряды для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» уже к 13 апреля. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает со ссылкой на утекшие документы Пентагона издание Wall Street Journal (WSJ).

— Страна полностью истощит свой запас ракет «Бук» к 13 апреля, а ракет С-300 — к 3 мая при нынешних темпах потребления, — говорится в публикации.

Нехватка припасов приведет к тому, что без прикрытия систем противовоздушной обороны останутся около 40 украинских критических объектов. В итоге Россия может получить господство в воздушном пространстве Украины уже в мае, передает издание.

7 апреля издание New York Times сообщило, что в Сеть якобы утекла новая порция секретных документов США об Украине, о КНР и Ближнем Востоке. Аналитики утверждают, что речь может идти более чем о 100 документах, а чиновники заявляют, что ущерб от этой утечки может быть значительным.

Часть секретных документов Соединенных Штатов, которые на этой неделе появились в соцсетях, касается ситуации в городе Артемовске. Бумаги датированы концом февраля — началом марта. В них говорится, как военное командование ВСУ оценивало обстановку в Артемовске на тот момент.

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