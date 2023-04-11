Хореограф Большого театра Пьер Лакотт умер на 92-м году жизни

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Всемирно известный хореограф из Франции Пьер Лакотт скончался на 92-м году жизни. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сепсис, с которым балетмейстер боролся в последнее время.

— Наш Пьер покинул нас в 4 часа утра… Это очень печально, у него до сих пор было полно проектов, и он занимался написанием книги, — рассказала супруга танцора Гилен Тесмар в беседе с France Press.

По предварительным сведениям, хореограф провел свои последние дни в больнице во Франции, где врачи пытались спасти его от заражения крови. К сепсису привело инфицирование раны, и медицина оказалась бессильна.

Пьер Лакотт родился 4 апреля 1932 года. Он долгое время работал в России и развивал отечественные балетные постановки. Лакотт ставил свои спектакли в театрах Москвы, Петербурга и Новосибирска.

В 2000 году состоялась премьера спектакля хореографа на сцене Большого театра, он поставил на легендарную труппу балет «Дочь фараона». Через некоторое время свет увидела обновленная редакция балета «Марко Спада». В 2011-м Лакотт выпустил спектакль «Сильфида» в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

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