Неизвестный беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде

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На территории аэропорта Белгорода упал неизвестный беспилотник в понедельник, 10 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник экстренных служб.

— Во второй половине дня произошло падение беспилотника, незначительно повреждено ограждение аэропорта, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время сотрудники оперативных служб выясняют обстоятельства случившегося, передает РИА Новости.

В конце февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории Белгорода обнаружили обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.