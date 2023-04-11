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ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене в отношении жителя Хабаровска

Полина Пашкина
Происшествия
ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене в отношении жителя Хабаровска
Фото: glava.rk.gov.ru

Уголовное дело о государственной измене возбудили в отношении жителя Хабаровска. Он, предположительно, переводил денежные средства украинским войскам для приобретения боеприпасов, обмундирования и оружия. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ).

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый осуществил переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования, — передает ЦОС ФСБ.

В настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на закрепление доказательства по возбужденному уголовному делу, передает РИА Новости.

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области совместно с УФСБ России по Сахалинской области задержали гражданина России по подозрению в госизмене. Предполагается, что он собирался выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации.

ФСБ Хабаровск Уголовные дела
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