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Приметы и советы

Москвичей пригласили на вебинар по защите от мошенничества

Полина Пашкина
Город
Москвичей пригласили на вебинар по защите от мошенничества
Фото: Unsplash

В рамках городского образовательного проекта «Перезвони сам» в пятницу, 14 апреля, состоится вебинар по противодействию мошенничеству под видом бесплатной юридической помощи. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

В ходе мероприятия эксперты расскажут слушателям, как вычислить мошенников, которые якобы предлагают оказание бесплатной юридической помощи. Также москвичи узнают, куда можно обратиться, чтобы получить надежную правовую консультацию.

— Вебинары проекта «Перезвони сам» востребованы у горожан. Они позволяют больше узнать о мошеннических схемах и задать вопросы экспертам. Например, предыдущий вебинар по защите от мошенников в сфере инвестиций посмотрели онлайн более 114 тысяч человек, — передает сообщение пресс-службы Департамента информационных технологий официальный сайт мэра Москвы.

Трансляция мероприятия начнется 14 апреля в 12:00, она состоится на платформе социальной сети «ВКонтакте».

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил о новой схеме обмана, придуманной мошенниками. Он рассказал, как это работает и как обезопасить свои средства.

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