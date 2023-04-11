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Приметы и советы

Рыбаки спасли лося от гнавшегося за ним медведя на Дальнем Востоке

Лейла Алиева
Общество
Рыбаки спасли лося от гнавшегося за ним медведя на Дальнем Востоке
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На Дальнем Востоке рыбаки поучаствовали в спасании лося, который убегал от гнавшегося за ним медведя. Видеокадры случившегося появились в Сети.

На видео, снятом рыбаками, лось бежит по горной реке. Позади него по берегу бежит медведь. Увидев хищника, мужчины начали громко кричать на него. В итоге медведь испугался и побежал в обратную сторону. При этом лосю удалось спастись.

Еще одно животное спасли недавно в Москве. Дворовый кот оказался на льду и не мог выбраться. В этот момент на него напали вороны. Очевидцы вызвали спасателей, которые отпугнули птиц и вызволили животное из нелегкой ситуации.

Столичные спасатели нередко помогают попавшим в беду четвероногим. Так, в феврале на территории поселения Московский они высвободили уличную собаку, которая застряла между прутьями забора.

Другого пса по кличке Альф спасли из Москвы-реки на Фрунзенской набережной. Животное внезапно спрыгнуло в ледяную воду во время прогулки с хозяевами. Собаку спас сотрудник дежурной смены, который в гидрокостюме добрался до Альфа и поднял его на борт аэролодки.

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