Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бесплатные автобусы до 16 кладбищ Москвы запустят на Пасху

Евгений Белоусов
Город
Бесплатные автобусы до 16 кладбищ Москвы запустят на Пасху
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На Пасху, 16 апреля, будут запущены бесплатные автобусы до 16 кладбищ Москвы. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Проезд на этих маршрутах будет бесплатный, кроме 520 маршрута — на нем проезд по обычному городскому тарифу, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Бесплатные автобусы до 16 кладбищ Москвы запустят на Пасху Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В дни массового посещения кладбищ, 9, 16, 23 и 25 апреля, меняются маршруты ряда автобусов Москвы. Так, автобусы № 600 не заезжают на Западное Хованское кладбище. Автобусы № 706 и 760 от метро «Новокосино» до кладбища вместо Носовихинского шоссе идут по улицам Суздальской и Галины Вишневской.

Электрички в Москве и Подмосковье будут выполнять маршруты с дополнительными остановками на Пасху и Вербное воскресенье. Так, на Белорусском направлении ряд пригородных поездов будет останавливаться на остановочных пунктах Здравница и Отрадное. На Рижском направлении — на остановочных пунктах Троицкая и Миитовская.

Транспорт Москва Кладбища Пасха
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Начнем вступать, на что-то наступим: каким был Виктор Черномырдин

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте