Бесплатные автобусы до 16 кладбищ Москвы запустят на Пасху

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На Пасху, 16 апреля, будут запущены бесплатные автобусы до 16 кладбищ Москвы. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Проезд на этих маршрутах будет бесплатный, кроме 520 маршрута — на нем проезд по обычному городскому тарифу, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В дни массового посещения кладбищ, 9, 16, 23 и 25 апреля, меняются маршруты ряда автобусов Москвы. Так, автобусы № 600 не заезжают на Западное Хованское кладбище. Автобусы № 706 и 760 от метро «Новокосино» до кладбища вместо Носовихинского шоссе идут по улицам Суздальской и Галины Вишневской.

Электрички в Москве и Подмосковье будут выполнять маршруты с дополнительными остановками на Пасху и Вербное воскресенье. Так, на Белорусском направлении ряд пригородных поездов будет останавливаться на остановочных пунктах Здравница и Отрадное. На Рижском направлении — на остановочных пунктах Троицкая и Миитовская.