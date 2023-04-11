«Микрон»: В России не будет проблем с загранпаспортами нового типа

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Проблем с загранпаспортами нового типа в России не возникнет. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила гендиректор завода по производству микросхем «Микрон» Гульнара Хасьянова.

— Российские производители есть, мы с ними активно работаем, хотя и не все получается с первого раза, — подчеркнула она.

Она отметила, что аналоги зарубежных материалов для загранпаспортов нового образца уже найдены, передает ТАСС.

2 февраля стало известно о прекращении приема заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем. Если заявление было уже подано, то человеку необходимо дождаться ответа и действовать далее по инструкции.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт по туризму Николай Мельник рассказал об отличиях паспортов старого и нового образца. По его словам, особой разницы нет, однако в некоторые страны въехать по старому документу сложнее.

Мельник также рассказал «ВМ», что современный загранпаспорт имеет несколько отличий от старого. Например, отличие биометрии от старого образца прежде всего в госпошлине.