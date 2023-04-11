Ученый Собисевич объяснил опасность извержения вулкана Шивелуч для самолетов

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Тонны газа, пепла и горной породы, вырывающиеся в атмосферу во время извержения камчатского вулкана Шивелуч, могут создать опасные условия для самолетов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН Алексей Собисевич.

— Выбросы могут влиять на двигатели лайнеров, а это в свою очередь может приводить к поломке самолетов, — рассказал Собисевич.

Пылевая туча накрыла сразу несколько поселков в Камчатском крае после того, как рано утром 11 апреля началось извержение вулкана Шивелуч. На улицах начался пеплопад, людям советуют не выходить из дома без крайней необходимости.

Шлейф пепла от вулкана растянулся на 500 километров, скоро облако может накрыть Петропавловск-Камчатский. По оценкам ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет.

Вулкан выбросил столб пепла на высоту до 20 километров. Облако смеси красноватого оттенка накрыло четыре населенных пункта — Ключи, Усть-Камчатск, Козыревск и Эссо.

Насколько опасен выброс вулканических масс и как он может повлиять на здоровье жителей Камчатки — в материале «Вечерней Москвы».