Почему на рынке труда в России резко сократилось количество молодежи

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Согласно данным Росстата, в минувшем году количество работников моложе 35 лет сократилось на 1,3 миллиона человек. Особенно сильно «вымыло» с рынка труда граждан в возрасте 25–29 лет, передает РБК. Снижение числа работающей молодежи, которое сегодня наблюдается в РФ, — это последствие низкой рождаемости, которая была в стране в период с середины 90-х годов по начало 2000-х. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель федеральной программы «Работай в России» и заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин.

По мнению Брыкина, демографический провал, возникший в 90-е годы, кардинальным образом повлиял на рынок труда:

— Согласно демографическим данным, приведенным в схемах, коих много в Сети, можно наблюдать за тем, что именно в период с 1994 года по начало «нулевых» в РФ произошел провал в рождаемости.

В настоящее время данная ситуация еще сильнее обострилась в силу конъюнктуры рынка, который изменился за последний год, считает эксперт:

— Часть молодежи уехала в различные заграничные путешествия или вышла из рынка труда, либо скрылась за пределами страны. А те, кто решили подойти к своему будущему более интересным путем, — ушли в аспирантуру.

Теперь в этом сегменте высшей школы, по словам Брыкина, наблюдается переполненность.

— Что любопытно, в аспирантуру нынче идут те, кто ранее не метил туда, либо откладывал это дело на светлое будущее, — отметил специалист.

По его мнению, нынешняя тенденция не взялась сама по себе, и с этой ситуацией рынку труда придется считаться.