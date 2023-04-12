В Госдуме предложили запретить преступникам зарабатывать на воспоминаниях о своих преступлениях

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В России необходимо на законодательном уровне запретить преступникам зарабатывать деньги на книгах, фильмах и интервью о себе и своих преступлениях. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

Накануне стало известно, что казанский стрелок Ильназ Галявиев, виновный в гибели девяти человек, собирается написать в заключении книгу. С доходов от ее продаж он надеется погасить долги по искам.

— Нужно запрещать этим подонками каким-то образом монетизировать свою черную славу, — подчеркнул Милонов.

Похожая инициатива уже обсуждалась в России в 2021 году, после того как журналистка Ксения Собчак сняла фильм о скопинском маньяке Викторе Мохове. По некоторым данным, последний получил за интервью большой гонорар (называлась даже сумма в три миллиона рублей — прим. «ВМ»). Сама Собчак заявила, что договаривалась с Моховым «не за деньги».

Тогда же появилась идея создания в России аналога американского «закона сына Сэма» (назван по прозвищу серийного маньяка Дэвида Берковица — прим. «ВМ»). Закон США направлен на то, чтобы преступники не могли получать прибыль от огласки своих преступлений, в том числе через продажу своих книг, воспоминаний.

— России нужен подобный закон, — уверен Милонов. — Я знаю, Собчак платила деньги маньякам. И когда, например, скопинский маньяк или казанский стрелок могут быть бенефициарами своей «славы» — это ужасно. Мое мнение: ни при каких условиях нельзя платить деньги таким негодяям.

При этом, по мнению депутата, преступники могут рассказывать о своих деяниях только с ведома правоохранительных органов и только в виде покаяния. По его словам, принятие российского аналога закона «Сэма» должно обсуждаться с правоохранителями.

— Этот вопрос должен быть урегулирован правоохранителями. Мне тяжело сказать, может ли такая практика (публикация книг преступников — прим. «ВМ») послужить примером для психически нездоровых людей повторить события в ней описанные, — добавил Милонов.