Мэр Богдановича назвал сообщения о падении неопознанного объекта в Екатеринбурге фейком

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Сообщения о падении в Екатеринбурге неопознанного летающего объекта являются фейком. Об этом сообщил мэр города Богданович в Свердловской области Олег Нейфельд в среду, 12 апреля.

— Богданович прозвучал на всю страну с видео про неопознанный объект в небе. Что могу сказать? Будем искать метеорит. Может, так привлечем внимание туристов к нашему замечательному городу. А если серьезно, как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно, — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава города добавил, что силовики продолжают работать и выяснят, кто запустил в Сеть «такой фейк».

В ночь на 12 апреля жители Екатеринбурга сняли и опубликовали в Сети якобы падение неопознанного летающего объекта. На записи можно увидеть, что над городом пролетел пылающий метеор, который упал где-то за пределами жилой застройки.

В конце января в Сети опубликовали видео с пролетавшим над Красноярском болидом. По словам местных жителей, светящийся объект был замечен между 16:30 и 17:00 по московскому времени. В главном управлении МЧС по краю сообщили, что по данному поводу обращений не поступало.