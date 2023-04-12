Неопознанный летающий объект упал в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге жители сняли падение неопознанного летающего объекта. Видео данного инцидента они разместили в соцсетях.

На опубликованной записи видно, что над городом пролетел пылающий метеор, который упал где-то за пределами жилой застройки.

Что именно за объект упал в Екатеринбурге, пока неизвестно, сообщает РЕН ТВ.

Предположительно, метеорит упал в Усть-Кутском районе Иркутской области 7 апреля. Падение небесного тела зафиксировали многочисленные камеры. В свою очередь местная администрация подтвердила, что жители города могли наблюдать свечение поздно вечером.

В конце января в Сети опубликовали видео с пролетавшим над Красноярском болидом. По словам местных жителей, светящийся объект был замечен между 16:30 и 17:00 по московскому времени. В главном управлении МЧС по краю сообщили, что по данному поводу обращений не поступало.