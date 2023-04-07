Камеры зафиксировали падение небесного тела в Иркутской области

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Метеорит, предположительно, в пятницу, 7 апреля, упал в Усть-Кутском районе Иркутской области. Падение небесного тела зафиксировали многочисленные камеры.

В свою очередь местная администрация подтвердила, что жители города могли наблюдать свечение поздно вечером.

— В 22:47 по местному времени над городом неожиданно появилось яркое свечение, внешне похожее на комету. А вы видели это чудо природы?, — говорится на официальной странице администрации «ВКонтакте».

В конце января в Сети опубликовали кадры с пролетавшим над Красноярском болидом. По словам местных жителей, светящийся объект был замечен между 16:30 и 17:00 по московскому времени. В главном управлении МЧС по краю сообщили, что по данному поводу обращений не поступало.

Астероиды, пролетающие на расстоянии ближе 400 тысяч километров от Земли, представляют интерес для астрономов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал астроном, ведущий научный сотрудник главной астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров.