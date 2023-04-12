Паркинги и автомастерские откроются в Южном Бутове и Тропарево-Никулине

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Инвесторы приобрели у города на торгах три здания для хранения автотранспорта, открытия автомастерских, автомоек и торговых точек. Их общая площадь составляет почти 30 тысяч квадратных метров. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Объекты располагаются на Никулинской улице и в Чечерском проезде.

— Город заключил с победителями торгов договоры на покупку паркингов в Южном Бутове и Тропарево-Никулине. Площадь зданий в Чечерском проезде составляет более 16 тысяч квадратных метров, на Никулинской улице — 13,8 тысячи, — приводит слова Максима Гамана официальный сайт мэра Москвы.

Два паркинга находятся в Южном Бутове. Они расположены на одном земельном участке площадью 0,7 гектара: шестиэтажный паркинг занимает 15,6 тысячи квадратных метров и одноэтажный объект — более 496,2 квадратного метра.

Паркинг в Тропарево-Никулине имеет площадь 13,8 тысячи квадратных метра. Он находится на участке, который занимает 0,74 гектара.

Инвесторы также смогут приобрести на торгах 191 парковочное место в районе Северное Чертаново.