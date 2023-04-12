Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Греф предупредил о риске создания закрытого клуба стран в сфере ИИ

Евгений Силаев
Общество
Греф предупредил о риске создания закрытого клуба стран в сфере ИИ
Фото: roscongress / Андрей Любимов

В мире возможно появление закрытого клуба развитых стран в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в среду, 12 апреля, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф во время выступления в Совете Федерации.

— Есть опасность создания наряду с ядерным закрытым клубом мировых держав создания закрытого клуба мировых держав в области ИИ. А это создание такого рода сложных систем, как нейросети, — заявил Греф.

По его словам, нужно приложить все усилия, чтобы в случае чего стать участниками этого клуба. Руководитель Сбербанка призвал усилить работу в области ИИ и нейросетей, передает ТАСС.

Ранее пользователь чат-бота ChaosGPT поставил перед нейросетью задачу уничтожить человечество. ИИ изучил имеющееся в мире ядерное оружие и разработал план по ликвидации разумной жизни на Земле.

Эксперты «Вечерней Москвы» и разработчики нейросетей обсудили, насколько вероятен сценарий восстания машин, чем опасен бесконтрольный ИИ и есть ли в этой технологии какие-либо перспективы.

Герман Греф Нейросети Искусственный интеллект
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Наука полна романтики, она вдохновляет: зачем нам изучать космос

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Все мнения
О проекте