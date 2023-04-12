Греф предупредил о риске создания закрытого клуба стран в сфере ИИ

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В мире возможно появление закрытого клуба развитых стран в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в среду, 12 апреля, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф во время выступления в Совете Федерации.

— Есть опасность создания наряду с ядерным закрытым клубом мировых держав создания закрытого клуба мировых держав в области ИИ. А это создание такого рода сложных систем, как нейросети, — заявил Греф.

По его словам, нужно приложить все усилия, чтобы в случае чего стать участниками этого клуба. Руководитель Сбербанка призвал усилить работу в области ИИ и нейросетей, передает ТАСС.

Ранее пользователь чат-бота ChaosGPT поставил перед нейросетью задачу уничтожить человечество. ИИ изучил имеющееся в мире ядерное оружие и разработал план по ликвидации разумной жизни на Земле.

Эксперты «Вечерней Москвы» и разработчики нейросетей обсудили, насколько вероятен сценарий восстания машин, чем опасен бесконтрольный ИИ и есть ли в этой технологии какие-либо перспективы.