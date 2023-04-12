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Юлия Барановская высоко оценила работу пункта отбора на контрактную службу

Полина Пашкина
Город
Юлия Барановская высоко оценила работу пункта отбора на контрактную службу
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва
Москва, улица Яблочкова, 5с1 Карта всех событий

Телеведущая Юлия Барановская дала высокую оценку уровню организации работы единого пункта отбора на военную службу по контракту, который действует на улице Яблочкова. Об этом стало известно в среду, 12 апреля.

По словам телеведущей, сильное впечатление на нее произвела скорость и четкость работы пункта.

— Сколько здесь волонтеров работает, сколько кабинетов открыто. Когда приходится собирать бумаги по нескольким инстанциям, на каком-то этапе может отпасть желание этим заниматься. А здесь — приходишь в одну точку и все делаешь. Очень удобно, — оценила Барановская комфортные условия.

Гражданам, которые отправятся на службу по контракту, телеведущая пожелала внимательно и с полной серьезностью отнестись к подготовке и обучению, которые им предстоит пройти. По ее словам, очень важно слушать и выполнять приказы, реагировать на происходящее вокруг человека.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. Он открылся по адресу: улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

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