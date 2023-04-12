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Приметы и советы

Писатель Эдуард Багиров скончался в возрасте 47 лет

Евгений Белоусов
Общество
Писатель Эдуард Багиров скончался в возрасте 47 лет
Фото: РИА Новости

Российский писатель, публицист и политический технолог Эдуард Багиров скончался на 48-м году жизни. Об этом в среду, 12 апреля, сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

— Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь. Поверить невозможно, конечно. Талантливый, дерзкий, борзый даже, мужик настоящий, любящий жизнь — даже слишком, как оказалось, — написала она в своем Telegram-канале.

Эдуард Багиров родился 25 октября 1975 в Туркмении. Став совершеннолетним, он был призван в армию, откуда дезертировал в Россию. Уже на территории РФ он отсидел в тюрьме за кражу. С 1994 года проживал в Москве.

В 2002 году Багиров и российский бизнесмен и писатель Сергей Минаев учредили литературный портал litprom.ru, который вскоре публицист возглавил самостоятельно. Известность пришла к нему в 2007 году после публикации романа «Гастарбайтер». В нем Багиров, как утверждал он сам, частично описал свою жизнь во время побега в Россию.

Роман рекламировался под провокационным лозунгом «Слава России!» и быстро занял лидирующие места по продажам в российских книжных магазинах. В дальнейшем Багиров часто обращался к политическим темам в своих произведениях. Так, главный герой романа «Идеалист» 2010 года — пишущий о событиях оранжевой революции журналист.

Публицистика Эдуарда Багирова часто становилась причиной скандалов из-за резкого языка, нецензурных высказываний и критики автором политиков и общественных деятелей.

В 2012 году Багиров стал доверенным лицом Владимира Путина во время выборов президента России. В дальнейшем писатель также активно поддерживал главу государства.

В 2016 году писатель сам баллотировался в Госдуму, но в своем округе проиграл экс-главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко. После этого писатель объявил о прекращении какой бы то ни было политической деятельности.

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