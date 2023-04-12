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Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказал об инструктаже и алгоритме действий бригад Соединенных Штатов в Европе.

По его словам, в настоящее время на территории Польши размещена бригада 82-й воздушно-десантной дивизии. Она проходит обучение в нескольких милях от украинской границы.

В 2022-м она была усилена бригадой из 101-й воздушно-десантной дивизии, которая была развернута на территории Румынии. Херш напомнил об одном из правил ведения боевых действий, суть которого заключается в том, что американские бойцы не могут атаковать россиян первыми.

Автор считает, что общая численность данных группировок может превышать 20 тысяч человек. Херш добавил, что на данный момент доподлинно не известно, с какой целью эти бригады размещены в Европе — в рамках учений Североатлантического альянса или же на случай, если НАТО решит вступить в противостояние с российским войскам на Украине.

Газета Guardian сообщила о большом количестве вооруженного контингента из стран западного блока на Украине в феврале-марте этого года, которые прибыли из Великобритании: их было около 50 человек.