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Аналитик Багманов предсказал скорое укрепление рубля

Евгений Белоусов
Экономика
Аналитик Багманов предсказал скорое укрепление рубля
Фото: shutterstock

Аналитик экспертного отдела ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов заявил о скором укреплении рубля на рынке валют. По его словам, по мере продвижения налогового периода валюта сможет достичь уровня 80 рублей за доллар.

— К юаню рубль также вчера несколько снизился, на 0,5 процента: юань поднялся с отметки 11,85 в район отметки 11,90. И сегодня пока российская и китайская валюты торгуются примерно на тех же отметках. Актуальным остается диапазон от 11,50 до 12 рублей за юань, — заявил он.

Багманов уточнил, что закрепления рубля на нижней границе можно ожидать уже до конца текущего месяца, передает ФАН.

Впервые с апреля прошлого года курс доллара на Мосбирже превысил 83 рубля, евро — 91. При этом непрерывное ослабление российской валюты идет уже несколько недель. О нижней точке нынешнего обвала рубля и о том, что делать желающим продать доллары и евро, «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик, трейдер Дмитрий Голубовский.

ЦБ в начале марта продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. Кроме того, сохраняется ограничение для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года.

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