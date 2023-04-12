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Ургант пообещал вернуться в эфир Первого канала

Евгений Жуков
Общество
Ургант пообещал вернуться в эфир Первого канала
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский телеведущий Иван Ургант на премьере фильма «Вызов» заявил, что обязательно вернется в эфир Первого канала.

— Конечно, вернусь, — ответил телеведущий на вопрос РИА Новости.

В свою очередь депутат Государственной думы Нина Останина выступила против возвращения Урганта в эфир в России. Парламентарий уточнила, что телеведущий ничем не отличается от других граждан, которые покинули пределы страны и начали критиковать решения властей.

При этом театральный деятель Эдуард Бояков в интервью телеведущему Вячеславу Манучарову разоблачил взгляды Урганта. По его словам, шоумен не должен работать на Первом канале, поскольку его мнение противоречит политике государства.

Иван Ургант же в привычной для себя ироничной манере решил ответить на выпад режиссера Боякова, высказавшего мнение об антироссийских взглядах шоумена.

Почти год назад Бояков заявил, что при встрече плюнет в лицо Урганту. По его словам, он редко как-либо комментирует происходящие в стране события, стараясь держаться в стороне.

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