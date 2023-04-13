Фото: defense.gov

Журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон прокомментировал содержание попавших в Сеть документов Пентагона, которые посвящены состоянию украинской армии. Об этом он написал в среду, 12 апреля, в соцсети Twitter.

Корреспондент раскрыл данные о потерях ВСУ из утекших документов американского военного ведомства и сообщил, что Пентагон оценил потери Украины в 124-131 тысячу бойцов. Он уточнил, что имеет в виду «просочившиеся секретные файлы».

Также Томлинсон отметил, что эти цифры более чем в пять раз превышают информацию, которую предоставляет киевский режим.

Наступление ВСУ, планируемое в конце весны, может стать для Соединенных Штатов и НАТО смертельной ловушкой. Об заявил журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times. По его мнению, если российская армия сможет вырваться из боев вдоль линии соприкосновения в Донбассе и двинуться на Запад, то ее уже ничто не остановит.

В США не верят в успех ожидаемого контрнаступления Украины. Об этом сообщило американское издание Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть документы разведки США. По оценкам американских разведчиков, ВСУ недостаточно укомплектованы.