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«Метриум»: Средний срок накопления денег на новостройку в Москве составил 6,5 лет

Юлия Курганова
Город
«Метриум»: Средний срок накопления денег на новостройку в Москве составил 6,5 лет
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Средний срок накопления денег на покупку квартиры комфорт-класса в новостройке на московском рынке недвижимости по итогам IV квартала 2022 года составил 6,5 лет. Такие данные приводят аналитики компании «Метриум».

Для определения данного срока они соотнесли чистый годовой доход средней семьи в столице со средней стоимостью жилья. В результате специалисты пришли к выводу, что квартиры в новостройках стали доступнее для москвичей.

— Семье потребуется 6,5 лет, чтобы накопить средства на квартиру в московской новостройке комфорт-класса. В 2022 коэффициент доступности столичных новостроек достиг многолетнего минимума, — сказано в материале.

Отмечается, что на такую динамику повлиял ряд факторов. Среди ключевых — рост среднего дохода жителей Москвы и снижение средней стоимости недвижимости, передает «Интерфакс».

Управляющий директор издания «РБК-Недвижимость» Игнат Бушухин рассказал, что жилье в Подмосковье в ближайшее время может подешеветь, если снизится спрос на первичную недвижимость от застройщика. По его словам, в данный момент не распродано почти 70 миллионов квадратных метров новостроек.

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