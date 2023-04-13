Politico: Вскрывшаяся правда об отношении США к Киеву взбесила власти на Украине

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Вскрывшаяся из-за утечки документов Пентагона правда об отношении Соединенных Штатов к Украине взбесила киевские власти. Об этом заявил обозреватель издания Politico Александр Уорд.

— Украинские чиновники все больше злятся из-за продолжающихся утечек информации об их операциях, — написал он

В статье сказано, что высокопоставленные чиновники в Киеве особенно возмущены «совершенно секретной» оценкой, согласно которой Украина «получит скромные территориальные выгоды» от запланированного контрнаступления.

— Есть люди, которые продолжают сомневаться в успехе контрнаступления ВСУ, — сообщил изданию представитель министерства обороны Украины.

По его словам, «это дает основания для подозрений» относительно того, насколько серьезно США поддерживают украинские цели.

Журналист заявил, что такие настроения популярны среди киевских властей.

Пентагон проводит активное расследование утечки данных. Западные СМИ уже назвали произошедшее ударом по США и их союзникам. Какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский конфликт, разбирались в материале «Вечерней Москвы».