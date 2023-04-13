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Собянин: Вторая Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в мае

Полина Пашкина
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Собянин: Вторая Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в мае
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На Выставке достижений народного хозяйства пройдет вторая Московская неделя интерьера и дизайна. Она состоится с 6 по 9 мая. Соответствующее постановление подписал в четверг, 13 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин.

В мероприятии примут участие более 420 компаний из 20 стран. Основная часть Московской недели интерьера и дизайна пройдет в павильонах № 57 «Россия — моя история» и № 55 «Электрификация».

В рамках мероприятия будут представлены мебель, отделочные материалы, элементы декора и комплектующие. Также в павильоне № 57 пройдет выставка готовых интерьерных решений.

На интерьерной ярмарке, которая пройдет в павильоне № 55, посетители Московской недели интерьера и дизайна смогут приобрести различные товары для дома от отечественных производителей. Продукцию реализуют с большими скидками.

Также в рамках мероприятия запланирована деловая программа. Для посетителей проведут дискуссии, мастер-классы и открытые лекции, передает официальный сайт мэра Москвы.

С 1 по 6 ноября в столице прошла первая Московская неделя интерьера и дизайна. Как она проходила и кто был представлен в программе — в материале «Вечерней Москвы».

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