«Старательный наш»: медведь Диксон научился выполнять новое упражнение

Фото: Пресс-служба зоосада

Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Белый медведь Диксон добивается успехов на тренировках. Он разучил новую команду. Теперь животное может выполнить упражнение «Пять». Об этом в четверг, 13 апреля, рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Диксон научился поднимать лапу напротив руки зоолога. Так специалисты могут осмотреть поверхности подушечек.

— Упражнение «Пять» приучает медведя к прикосновениям и ветеринарной обработке. Старательный наш, — похвалила Акулова медведя в Telegram-канале.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Светлана Акулова

Таким образом Диксон добавил еще одно упражнение в свой арсенал. Недавно он разучил команду «Дай». По просьбе зоологов Диксон может дать им в руки тренировочную палочку, причем если раньше он придерживал ее зубами, то теперь помогает себе в этом лапой.

Кроме того, медведь умеет переворачиваться кверху животом, чтобы специалисты смогли осматривать нижнюю часть его туловища.

В Московский зоопарк белого медведя привезли в сентябре 2022 года. Его эвакуировали с Таймыра, где он получил огнестрельное ранение. Специалисты диагностировали у зверя паралич задних конечностей.