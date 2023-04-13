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Приметы и советы

«Старательный наш»: медведь Диксон научился выполнять новое упражнение

Полина Пашкина
Город
«Старательный наш»: медведь Диксон научился выполнять новое упражнение
Фото: Пресс-служба зоосада
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Белый медведь Диксон добивается успехов на тренировках. Он разучил новую команду. Теперь животное может выполнить упражнение «Пять». Об этом в четверг, 13 апреля, рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Диксон научился поднимать лапу напротив руки зоолога. Так специалисты могут осмотреть поверхности подушечек.

— Упражнение «Пять» приучает медведя к прикосновениям и ветеринарной обработке. Старательный наш, — похвалила Акулова медведя в Telegram-канале.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

Таким образом Диксон добавил еще одно упражнение в свой арсенал. Недавно он разучил команду «Дай». По просьбе зоологов Диксон может дать им в руки тренировочную палочку, причем если раньше он придерживал ее зубами, то теперь помогает себе в этом лапой.

Кроме того, медведь умеет переворачиваться кверху животом, чтобы специалисты смогли осматривать нижнюю часть его туловища.

В Московский зоопарк белого медведя привезли в сентябре 2022 года. Его эвакуировали с Таймыра, где он получил огнестрельное ранение. Специалисты диагностировали у зверя паралич задних конечностей.

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