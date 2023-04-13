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Приметы и советы

Песков объяснил, почему Путину не нужен свой Telegram-канал

Лейла Алиева
Общество
Песков объяснил, почему Путину не нужен свой Telegram-канал
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин не нуждается в собственном Telegram-канале, так как к его словам и так все прислушаются. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 13 апреля.

— В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шепотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram? — сказал он во время интервью «Мастерской новых медиа».

В свою очередь у заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева имеется свой Telegram-канал, который, по его словам, он ведет лично. При этом зампред Совбеза добавил, что у него все же есть несколько помощников.

Медведев регулярно врывается в новостную повестку благодаря своим резонансным заявлениям в соцсетях. «Вечерняя Москва» собрала топ-10 самых ярких высказываний политика.

Помимо Telegram-канала, Медведев пользуется и Twitter. По его мнению, это эффективный ресурс, чтобы донести информацию англоязычным читателя.

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